Новосибирск, 23 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области численность мужского населения на начало 2021 года составила 1295,9 тыс. человек — 46,5% от общего числа жителей. Большинство из них проживали в городе — 78,4%. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина под зонтом

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

При этом отмечается, что за 2020 год число мужчин сократилось на 6,6 тыс. человек (на 0,5%). Однакоежегодно мальчиков на территории региона рождается больше, чем девочек. Так, в 2020 году родилось 14,7 тыс. мальчиков — на 0,6 тыс. больше, чем девочек.

Средний возраст новосибирцев в 2020 году составил37,1 года. На начало 2021 года на территории области проживали8,1 тыс. мужчин, достигших возраста 85 лет и старше. Среди них127 мужчин — долгожителей, чей возраст превышает 100 лет.

В брак в2020 году вступили почти 16 тыс.мужчин, из них впервые — 10,6 тыс. человек.Создавать семьи они предпочитают в 25−29 лет.Развелись 12,2 тыс. мужчин.