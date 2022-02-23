Гавана, , 08:47 — REGNUM Куба заявляет о справедливости требований России в вопросах безопасности на фоне навязывания властями США продвижения НАТО к её границам и поставок Украине различного вооружения. Об этом говорится в распространённом 22 февраля заявлении МИД Острова Свободы.

Куба США

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В документе подчёркивается, что намерения США постепенно расширять НАТО, приближая альянс к границам РФ, «представляет собой угрозу национальной безопасности этой страны и региональному и международному миру».

МИД Кубы «Власти США уже несколько недель угрожают России и манипулируют международным сообществом в отношении опасности «неизбежного массированного вторжения» на Украину. Они поставляли (Украине) оружие и военную технику, направили войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции… развязали антироссийскую пропагандистскую кампанию».

МИД Кубы призывает США и его западных партнёров «серьёзно и реалистично» отнестись «к вполне обоснованным требованиям гарантий безопасности со стороны Российской Федерации», которая имеет законное право на самооборону.

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