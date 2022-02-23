Токио, , 08:28 — REGNUM Япония решила ввести санкции в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 23 февраля.

Фумио Кисида US Department of State

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Кисида пояснил, что Япония перестанет выдавать визы представителям ДНР и ЛНР, запретит экспортные и импортные отношения с ними, а также заморозит активы этих республик.

Под санкции попадет и суверенный долг России, под него будет запрещено выпускать новые облигации.

Правительство Японии считает, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР нарушает территориальную целостность Украины.

Кисида также предупредил, что Япония примет все меры для защиты своих граждан на территории Украины, пишет ИА Красная Весна.