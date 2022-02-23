Гонконг, Китай, , 08:24 — REGNUM Жителям Гонконга в 2022 году для стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19 выделят по 10 тыс. гонконгских долларов ($1280) в виде электронных купонов, что в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан 22 февраля заявил во время выступления с бюджетным посланием в Законодательном совете этого специального административного района Китая.

Потребительская корзина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пол Чан «В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики. Это также содействовало расширению электронных платежей».

Отметив эффективность прошлогоднего опыта, Чан объявил о реализации «нового раунда этой схемы», который предполагает выдачу по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) по частям каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте не менее 18 лет. По его словам, первый этап выплат стартует в апреле, а вторая половина начнёт выплачиваться в середине года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с 18 февраля начала работать бесплатная служба такси для доставки пациентов с лёгкой формой COVID-19 из дома в больницы.

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