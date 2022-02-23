Гонконг, Китай, 23 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Жителям Гонконга в 2022 году для стимулирования потребления в условиях пандемии COVID-19 выделят по 10 тыс. гонконгских долларов ($1280) в виде электронных купонов, что в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан 22 февраля заявил во время выступления с бюджетным посланием в Законодательном совете этого специального административного района Китая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потребительская корзина

Пол Чан «В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики. Это также содействовало расширению электронных платежей».

Отметив эффективность прошлогоднего опыта, Чан объявил о реализации «нового раунда этой схемы», который предполагает выдачу по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) по частям каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте не менее 18 лет. По его словам, первый этап выплат стартует в апреле, а вторая половина начнёт выплачиваться в середине года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге с 18 февраля начала работать бесплатная служба такси для доставки пациентов с лёгкой формой COVID-19 из дома в больницы.