Минфин США ввёл санкции против детей российских чиновников
Вашингтон, 23 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников. Соответствующие данные опубликованы на сайте министерства.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»
Санкции вводятся против:
Дениса Бортникова — сын главы ФСБ Александра Бортникова;
Петра Фрадкова — сын экс-премьера Михаила Фрадкова;
Владимира Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций РФ — Военного банка и ВЭБ.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга РФ.