Вашингтон, 23 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников. Соответствующие данные опубликованы на сайте министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Санкции вводятся против:

Дениса Бортникова — сын главы ФСБ Александра Бортникова;

Петра Фрадкова — сын экс-премьера Михаила Фрадкова;

Владимира Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций РФ — Военного банка и ВЭБ.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга РФ.