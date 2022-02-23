Куала-Лумпур, 23 февраля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 43 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 32 433 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 27 179 носителей SARS-CoV-2. При этом 120 инфицированных прибыли на малайзийскую территорию из-за рубежа, остальные заболели непосредственно внутри страны. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 3 273 958 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 267 084 активных случая заболевания COVID-19. При этом 286 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 180 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 23 февраля в Малайзии полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции не менее 78,8% жителей.