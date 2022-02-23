Москва, 23 февраля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили граждан России с Днём защитника Отечества. Записанное на Международной космической станции видеообращение опубликовал космонавт Шкаплеров 23 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Pixabay.com МКС

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"23 февраля — это праздник всех тех, кто служил, только готовится к воинской службе и, конечно же, тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной Родины», — подчеркнул Шкаплеров.

Космонавт Дубров добавил, что этот праздник на протяжении многих десятилетий отмечается с огромным подъёмом всей страной.

«Особые слова мы хотели бы сказать ветеранам — тем, кто научил нас побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели!» — подчеркнул космонавт.

В завершение обращения члены длительной экспедиции МКС пожелали соотечественникам мирного неба над головой, удачи и здоровья.

Пётр Дубров находится в своём первом космическом полёте с весны 2021 года. 9 апреля он прибыл на МКС на корабле «Союз МС-18».

Антон Шкаплеров прибыл на МКС в октябре 2021 года на корабле «Союз МС-19» вместе со съёмочной группой фильма «Вызов»: режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Для Шкаплерова этот космический полёт является уже четвёртым, в общей сложности он пробыл в космосе более 500 дней.