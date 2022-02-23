Веллингтон, 23 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 3297 случаев локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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При этом больше половины заболевших выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший на территории страны очаг распространения инфекции. Также восемь инфицированных приехали в Новую Зеландию из-за границы. Отмечается, что в стране на протяжении прошедших двух недель фиксируются рекордные показатели по заболеваемости COVID-19.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. Один из них находится в критическом состоянии, его перевели в палату реанимации. Уточняется, что с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 38 951 носителя SARS-CoV-2. При этом сейчас в стране числится 21 648 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.