Тегеран, , 07:51 — REGNUM 22 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 135 499, причем 223 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 223 иранца, в результате чего общее число погибших достигло 135 499 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 22 073 новых случая заражения COVID-19, при этом 2399 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 539 783 пациента из общего числа 6 983 635 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 3918 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 62 362 851 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 55 214 782 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.