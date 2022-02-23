Канберра, 23 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Помощь гражданам Украины, в том числе гуманитарную, предложило правительство Австралии. Соответствующее заявление сделал 23 февраля в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Скотт Моррисон.

DO'Neil Флаг Австралии

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Австралия предлагает гражданам Украины «быструю обработку заявлений о выдаче туристических либо семейных виз в Австралию». Также власти Австралии намерены оказать существенную гуманитарную помощь украинцам, вынужденным переехать в связи с возможным военным конфликтом.

Моррисон уточнил, что помощь будет «довольно эффективной», но подробностей сообщать не стал.

Одновременно Австралия намерена ввести санкции в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик. Они затронут все предприятия и организации ЛНР и ДНР, работающие в сфере транспорта, энергетики и телекоммуникации. Кроме того, санкции коснутся всех предприятий нефтегазодобывающей отрасли республик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия вводит экономические санкции в отношении ряда банков России, а также адресные санкции в отношении восьми граждан России.