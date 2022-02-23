Каракас, 23 февраля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. США и европейские страны управляют Украиной почти как колонией, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 22 февраля в ходе совещания с венесуэльским правительством.

Kremlin.ru Николас Мадуро

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Он отметил, что из-за этого стране нанесен большой ущерб. Мадуро подчеркнул, что элита Украины сама отвергла Минские соглашения, а президент России Владимир Путин всегда добивался дипломатического решения проблем, касающихся Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Николас Мадуро поддержал решение России признать суверенитет Луганской и Донецкой Народных Республик.