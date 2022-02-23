Токио, 23 февраля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Япония ввела санкции против России, Луганской и Донецкой народных республик. Об этом премьер-министр страны восходящего солнца Фумио Кисида 23 февраля заявил журналистам.

(сс) 首相官邸ホームページ Фумио Кисида

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По его словам, правительством страны было решено принять следующие санкционные меры против ЛНР и ДНР.

Фумио Кисида «Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик, а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них».

Введённые против России санкции связаны с суверенным долгом РФ.

Фумио Кисида «Мы решительно призываем Россию вернуться к дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации».

Япония готова нарастить «ограничительные меры» против России в случае дальнейшей «эскалации ситуации» вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии рассматривало возможность заморозки активов в качестве санкций против России за признание Луганской и Донецкой народных республик.