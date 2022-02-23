Банги, 23 февраля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР И ЛНР) позволит предотвратить насилие и сохранить множество жизней. Такое заявление сделал 22 февраля в беседе с журналистами президент Центрально-Африканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера.

Kremlin.ru Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера

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Как пояснил Туадера, признание Россией независимости ДНР и ЛНР, согласно анализу событий, проделанному специалистами в ЦАР, направлено на сохранение множества жизней. Данное решение, по словам главы ЦАР, поддерживается многими, так как благодаря ему стало возможным избежать насилия и потери человеческих жизней.

Напомним, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. В вопросе признания независимости Республик Донбасса Россию поддержали Сербия, Абхазия, Южная Осетия и Сирия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал решение России о признании независимости ЛНР и ДНР.