Сеул, 23 февраля, 2022, 04:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 171 452 человека. Об этом сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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По его данным, 171 271 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом сутками ранее в Южной Корее выявили чуть меньше 100 тыс. инфицированных. Тогда в центре объяснили, что кратковременное снижение прироста заболевших связано с уменьшением количества проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции в выходные дни.

Тем не менее в республике продолжается рекордный рост заболеваемости COVID-19. Также выросло и число пациентов, находящихся в критическом состоянии. В настоящее время в республике их 512 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 2 329 182. Также за минувшие сутки в стране скончались 99 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 7607 человек.