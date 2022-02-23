Вашингтон, 23 февраля, 2022, 04:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предпочитают не прислушиваться к мнению людей, высоко оценивающих решения президента России Владимира Путина, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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"Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию», — заявила она.

При этом Псаки отказалась давать оценки возможному влиянию слов Трампа на действия членов Республиканской партии в Конгрессе США и Сенате. По ее мнению, пусть республиканцы сами оценивают высказывания бывшего главы Белого дома.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал решения президента России о признании Донецкой и Луганской Народных Республик «гениальными». По его мнению, Соединенные Штаты могли бы задействовать свои вооруженные силы для обеспечения порядка на своих южных границах.