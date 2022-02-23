Вашингтон, 23 февраля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. «Зелёных человечков», которые не носят военной формы, но ведут себя как российские военные, постоянно видят США на востоке Украины. Такое заявление сделала 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Псаки и Байден

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Псаки сделал утверждение, что российское военное присутствие на востоке Украины было постоянно, начиная с 2014 года.

«Мы называли их «маленькими зелеными человечками», потому что они не были в российской униформе. Сейчас мы знаем, что они находятся по всей восточной Украине, и они хоть и не носят военной формы, но ведут себя точно так, как вели бы себя российские военные», — пояснила Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что российские военные в Донбассе не могут считаться миротворцами, потому что, по её мнению, их конечная цель — помочь «заложить условия для войны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявила пресс-секретарь Белого дома Псаки, встреча лидеров США и России не планируется.