Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Киев считает недостаточными новые санкции, которые были введены США против России. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба 22 февраля в интервью телекомпании CNN.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Вместе с тем, по его словам, Украина довольна решением американского президента Джо Байдена, который подписал указ о рестрикциях. Однако, как отметил Кулеба, украинские власти выступают за ужесточение санкций против Москвы до максимально возможного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Джо Байден подписал указа о введении нового санкционного пакета в отношении России. 22 февраля он заявил, что США хотят ввести санкции против суверенного долга РФ.

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