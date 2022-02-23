Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Вопрос о судьбе «нормандского формата», который был создан в рамках содействия выполнению минских договорённостей для урегулирования ситуации на востоке Украины, переадресовал президенту России Владимиру Путину госсекретарь США Энтони Блинкен 23 февраля в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Блинкен пояснил, что российский лидер, признав суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик, «порвал» минские соглашения. «Нормандский формат» был создан и предназначен для продвижения этих соглашений, поэтому вопрос о его будущем, по мнению Блинкена, надо задавать непосредственно президенту России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник президента США по национальной безопасности, курирующий вопросы мировой экономики, Далип Сингх пригрозил дать быстрый ответ на возможное решение РФ использовать энергоресурсы, как оружие.

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