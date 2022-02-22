Каракас, 23 февраля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Венесуэла поддерживает решение властей России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, 22 февраля заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Кроме того, глава государства отметил, что Каракас выступает за поиск дипломатических решений по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент Никарагуа Даниэль Ортега поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР. По мнению никарагуанского лидера, такой шаг позволит избежать серьезных последствий украинского конфликта.

Читайте также: Президент Никарагуа положительно оценил признание Россией ДНР и ЛНР