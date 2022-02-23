Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Все российские финансовые институты «не будут в безопасности», а на возможное решение РФ использовать энергоресурсы, как оружие, будет дан быстрый ответ, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома, Далип Сингх. Чиновник, совмещающий свой пост с должностью заместителя помощника президента США по национальной безопасности, курирующего вопросы мировой экономики, сказал об этом 22 февраля в ходе брифинга для журналистов.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Далип Сингх «Позвольте сказать абсолютно ясно — ни одно российское финансовое учреждение не будет в безопасности, если вторжение продолжится».

По его словам, США уже «показали мощь» своих финансовых санкций. И ни у кого не должно быть иллюзий.

Далип Сингх «Это только остриё той боли, которую мы можем причинить».

Если Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, это будет иметь для неё огромные последствия «и только ускорит диверсификацию Европы и уход от российских энергоресурсов».

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить очную встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля.

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