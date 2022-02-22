Вашингтон, 23 февраля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Все российские финансовые институты «не будут в безопасности», а на возможное решение РФ использовать энергоресурсы как оружие будет дан быстрый ответ, заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх. Чиновник, совмещающий свой пост с должностью заместителя помощника президента США по национальной безопасности, курирующего вопросы мировой экономики, сказал об этом 22 февраля в ходе брифинга для журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Далип Сингх «Позвольте сказать абсолютно ясно — ни одно российское финансовое учреждение не будет в безопасности, если вторжение продолжится».

По его словам, США уже «показали мощь» своих финансовых санкций. И ни у кого не должно быть иллюзий.

Далип Сингх «Это только остриё той боли, которую мы можем причинить».

Если Россия использует энергоресурсы в качестве оружия, это будет иметь для неё огромные последствия «и только ускорит диверсификацию Европы и уход от российских энергоресурсов».

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Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить очную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была состояться 24 февраля.