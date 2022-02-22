Брюссель, 23 февраля, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Дата окончательного утверждения нового пакета санкций ЕС в отношении России из-за ситуации на Украине названа в сообщении представительства Франции в Евросозе, опубликованном 22 февраля в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Уточняется, что санкции в отношении России будут окончательно утверждены утром 23 февраля. После процедуры утверждения санкций они будут опубликованы и окончательно вступят в силу.

Глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и глава МИД Франции, которая является страной-председателем в ЕС, Жан-Ив Ле Дриан объявили на совместной пресс-конференции о единогласном решении стран-членов Евросоюза принять новый пакет санкций в отношении России.

Боррель уточнил, что новые санкции коснуться 351 депутата Госдумы России, проголосовавших за независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Также в «чёрный список» ЕС были включены дополнительно 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе.

Также Боррель приветствовал решение властей ФРГ об остановке сертификации российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Борреля, депутаты Госдумы, голосовавшие за суверенитет ДНР и ЛНР, больше не смогут поехать на шопинг в Милан, на вечеринку в Сан-Тропе, и не смогут приобрести бриллианты в Антверпене