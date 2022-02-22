Монако, 23 февраля, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал украинского коллегу Владимира Зеленского осудить агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. По словам Вучича, только после того он сам может осудить признание ДНР и ЛНР Россией. Об этом президент Сербии заявил 22 февраля.

Kremlin.ru Александр Вучич

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Так Вучич прокомментировал то, что посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал Сербию осудить признание ДНР и ЛНР со стороны России.

Вучич отметил, что Сербия продвигается по пути евроинтеграции, но при этом она не откажется от традиционных друзей.

«Он (посол Украины — ИА REGNUM) требовал от нас осудить российскую агрессию. Но у меня на это простой ответ — мы небольшая страна, мы не желаем лишать себя друзей, мы не решаем судьбу Украины», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что большинство населения Сербии поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной, в то время как официальный Белград выступает за сохранение территориальной целостности Украины.