Вена, , 01:44 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал остановку Германией процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» сигналом для России о готовности Евросоюза к наращиванию санкций в случае дальнейшей эскалации на востоке Украины, а уже введённые им санкции — «предупредительным выстрелом». Об этом Шалленберг заявил 22 февраля в интервью телеканалу ORF-2.

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Министр подчеркнул, что Австрия наряду с Германией является крупнейшим инвестором в «Северный поток — 2». А поскольку европейский бизнес широко представлен на российском рынке, европейские санкции окажутся болезненны и для самой Европы. Но это не помешает ЕС ввести и более ощутимые санкции.

Александер Шалленберг «Наш сигнал должен заставить Москву задуматься, что мы можем дальше провернуть эту санкционную спираль. Тот факт, что германский канцлер, чего я от него и ожидал, ведь велись переговоры и с австрийским канцлером, сейчас объявил, что «Северный поток — 2» замораживается — это очень чёткий сигнал Москве».

Ранее о необходимости оставаться в диалоге с Россией, чтобы в Европе продолжала «функционировать политика мира и безопасности», заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть реализован в текущих кризисных условиях, процесс его сертификации приостановлен на неопределённый срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия приостанавливает утверждение «Северного потока — 2»