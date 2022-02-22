Вашингтон, 23 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. В общей сложности 800 американских военнослужащих будут переброшены из Италии в прибалтийские страны, заявил высокопоставленный представитель Пентагона 22 февраля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Кроме того, США собираются переместить 20 ударных вертолетов AH-64 из Германии. Еще 12 таких боевых машин направят из Греции в Польшу. Также до восьми истребителей F-35 перебросят в ряд мест вдоль восточного фланга НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что более 100 боевых самолетов НАТО готовы к применению на фоне ситуации вокруг Украины.

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