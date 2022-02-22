Брюссель, , 20:40 — REGNUM Более 100 боевых самолётов стран НАТО готовы к применению на фоне ситуации вокруг Украины, заявил 22 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его утверждению, Россия продолжает «планировать вторжение на Украину», а страны-члены Североатлантического альянса наблюдают российские провокации в Донбассе.

«Мы продолжаем призывать Россию к отступлению… никогда не поздно отказаться от атаки», — заявил Столтенберг, пригрозив усилить военное присутствие НАТО на востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью и на его слова можно не обращать внимания.

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