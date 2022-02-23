Тбилиси, , 00:42 — REGNUM Грузинская оппозиционная партия «Гирчи — Больше свободы» выдвинула предложение парламенту Грузии запретить въезд в неё гражданам, ранее посещавших ДНР и ЛНР с территории России, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Формула».

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"Тех, кто незаконно въедет в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики из России, наказать и применить в отношении их тот же режим, который применяется к лицам, незаконно въезжающим из России в Абхазию и Самачабло [Южную Осетию]. Итак, не позволяйте им въезжать в Грузию», — говорится в заявлении партии.

Напомним, что в соответствии с грузинским законом «Об оккупированных территориях» от 28 октября 2008 года въезд в Абхазию и Южную Осетию с территории России приравнивается к нарушению границы и считается уголовным преступлением.