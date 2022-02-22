Брюссель, , 23:26 — REGNUM Шопинга в Милане больше не видать тем, кто голосовал за признание Россией ДНР и ЛНР, написал 22 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём Twitter.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявив, что новые санкции ЕС касаются 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР, глава европейской дипломатии уточнил, что 27 физических и юридических лиц уже вошли в чёрный список — эти люди якобы «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Боррель «Не будет им больше шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене».

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