Рим, , 23:07 — REGNUM Число госпитализаций детей с коронавирусом в Италии за последнюю неделю, 15−21 февраля, сократилось на 30%, сообщили во вторник, 22 февраля, в национальной ассоциации педиатров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа тех детей, кто мог уже быть привит от коронавируса (то есть старше 5 лет), 69% госпитализированных — непривитые.

По данным на 22 февраля, в Италии умерли 153 512 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 322 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на 60 029 (днем ранее — на 24 408). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 554 596 — почти 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 291 793 человека (на 30 178 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,1 миллиона человек (более 81,6% граждан страны).