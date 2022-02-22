Рим, 22 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Число госпитализаций детей с коронавирусом в Италии за последнюю неделю, 15−21 февраля, сократилось на 30%, сообщили во вторник, 22 февраля, в национальной ассоциации педиатров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа тех детей, кто мог уже быть привит от коронавируса (то есть старше 5 лет), 69% госпитализированных — непривитые.

По данным на22 февраля, в Италии умерли153 512человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на322(днем ранее — на201). Число подтвержденных носителей выросло на60 029(днем ранее — на24 408). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 554 596 — почти 21% населения страны. В настоящее время заражены1 291 793человека (на30 178 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,1 миллионачеловек (более 81,6% граждан страны).