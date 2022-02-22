Вашингтон, 22 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В отношении суверенного долга России США намерены ввести санкции, заявил 22 февраля в своём видеообращении американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Объявив признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР «вторжением на Украину», поскольку президент РФ Владимир Путин «сегодня утверждал, что эти регионы (ДНР и ЛНР — прим. ИА REGNUM) на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», Байден сказал:

«Мы продолжим распространять санкции — на российские банки, на её суверенный долг».

Он также пообещал распространить санкции «на отдельных лиц, являющихся союзниками Кремля». По его словам, Россия фактически объявила, что «отрезала от Украины большой кусок».