Тбилиси, 22 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело для Грузии» призвала грузинский парламент незамедлительно принять резолюцию с осуждением политики России в отношении Украины, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Формула».

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"Решение России является еще одним посягательством на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это решение нарушает принципы национального суверенитета и международного права, а также право на самоопределение. Сегодня осуществлённое нападение России на территориальную целостность Украины повторяет сценарий агрессии, который Российская Федерация применила против суверенной территории Грузии и ее гражданского населения в 2008 году. Мы надеемся, что международное сообщество даст единый и твёрдый ответ на грубое нарушение международного права Россией и объявленную военную агрессию против Украины путём введения строгих санкций против России и укрепления безопасности Украины», — говорится в заявлении партии «Лело для Грузии».