Рим, 22 февраля 2022, 22:46 — REGNUM Посольство Италии на Украине во вторник, 22 февраля, опубликовало список «пунктов сбора итальянцев» в Киеве на случай эвакуации.
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Список составлен с учетом мест жительства тех граждан Италии, о которых у посольства есть такая информация.
Дипломаты вновь посоветовали всем гражданам Италии покинуть Украину, а тем, кто сделать этого не может — соблюдать осторожность и сформировать запас воды, хлеба, теплой одежды, а также не оставлять автомобиль незаправленным.