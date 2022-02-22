Рим, 22 февраля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Посольство Италии на Украине во вторник, 22 февраля, опубликовало список «пунктов сбора итальянцев» в Киеве на случай эвакуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Список составлен с учетом мест жительства тех граждан Италии, о которых у посольства есть такая информация.

Дипломаты вновь посоветовали всем гражданам Италии покинуть Украину, а тем, кто сделать этого не может — соблюдать осторожность и сформировать запас воды, хлеба, теплой одежды, а также не оставлять автомобиль незаправленным.