Рим, 22 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. В 2022 году ВВП Евросоюза вырастет на 4%, с таким прогнозом выступил во вторник, 22 февраля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Camera dei deputati Паоло Джентилони

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

При этом он отметил, что политические события могут скорректировать этот прогноз.

«Нарушение Россией международного права», то есть признание республик Донбасса, «значительно повышает уровень неопределенности», — сказал Джентилони.