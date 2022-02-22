Еврокомиссия: признание Россией Донбасса может помешать росту ВВП Евросоюза
Рим, 22 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. В 2022 году ВВП Евросоюза вырастет на 4%, с таким прогнозом выступил во вторник, 22 февраля, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
Camera dei deputati
Паоло Джентилони
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При этом он отметил, что политические события могут скорректировать этот прогноз.
«Нарушение Россией международного права», то есть признание республик Донбасса, «значительно повышает уровень неопределенности», — сказал Джентилони.