Москва, 22 февраля 2022, 22:31 — REGNUM Заявлений о том, что российские войска прямо сейчас отправятся в ДНР и ЛНР, не было, сказал 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.
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Отвечая на вопрос, как далеко в Донбассе могут зайти российские войска — до административных границ, до линии соприкосновения — Путин сказал:
Так как президенту был задан вопрос: «Можно ли в современном мире решать вопросы силой и при этом оставаться на стороне добра?», он ответил:
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