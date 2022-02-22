Москва, 22 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Заявлений о том, что российские войска прямо сейчас отправятся в ДНР и ЛНР, не было, сказал 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Отвечая на вопрос, как далеко в Донбассе могут зайти российские войска — до административных границ, до линии соприкосновения — Путин сказал:

«Во-первых, я не сказал, что войска прямо сейчас туда пойдут, после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе: предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, за земле, что называется».

Так как президенту был задан вопрос: «Можно ли в современном мире решать вопросы силой и при этом оставаться на стороне добра?», он ответил:

«А что касается вопроса, можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы — или оставаться на стороне добра. А почему Вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать».