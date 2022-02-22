Женева, Швейцария, , 22:18 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 248 920 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1562 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 423 437 674 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 878 328 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 597 571 выявленном инфицированном и 9197 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.