Москва, 22 февраля, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Нелегитимными являются новые антироссийские санкции, вводимые странами Запада, заявила 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова «Мы считаем, эти санкции нелегитимны».

По словам российского дипломата, Москве давно ясно, что санкции являются тем инструментом, который используется для сдерживания развития России, и это всё, что может Запад — вводить санкции.

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Что касается руководства самих Западных стран, то не этим людям осуждать Россию, ведь репутация многих «запятнана кровью».