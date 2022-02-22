Рим, , 21:51 — REGNUM Решение России о признании независимости республик Донбасса — одно из предсказуемых последствий провала реализации Минских соглашений, отметил в комментарии для ИА REGNUM во вторник, 22 февраля, депутат парламента Италии Вито Коменчини.

Вито Коменчини Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ни Запад в целом, ни ЕС в частности не сумели понять запросов жителей Донбасса и отнестись к ним всерьез, сказал депутат.

Запросы Донбасса на автономию и языковую свободу были проигнорированы, и это — непростительная ошибка, считает Коменчини.

Европе следовало бы вновь поставить в центр своего внимания народы, их ценности и идентичности, а не разжигать идеологические столкновения и не поддерживать «бессмысленные национализмы», добавил он.