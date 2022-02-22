Рим, 22 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги «самым решительным образом осуждает» решение властей России о признании независимости республик Донбасса, такое заявление он сделал во вторник, 22 февраля.

World Economic Forum Марио Драги

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Налицо недопустимое нарушение «демократического суверенитета и территориальной целостности Украины», отметил он.

Следует продолжать стараться решить проблемы за столом переговоров, вместе с тем Евросоюз введет в действие новые санкции, добавил Драги.