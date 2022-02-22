Рим, 22 февраля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Евросоюз должен «твердо и непреклонно» требовать от России вывести войска с территории Украины, заявил во вторник, 22 февраля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

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Необходимо вернуться к дипломатическому диалогу, отметил министр.

Нельзя допускать, чтобы Россия действовала в нынешнем ключе, поскольку это разрушает «путь Минских соглашений», добавил он.