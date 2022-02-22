, 21:26 — REGNUM С 1 марта 2022 года в Италии начнут делать четвертые прививки от коронавируса, сообщили в комиссариате по вопросам борьбы с эпидемией.

В первую очередь ревакцинировать будут граждан, чье здоровье в особенной степени под угрозой из-за риска заражения.

По данным на 22 февраля, в Италии умерли 153 512 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 322 (днем ранее — на 201). Число подтвержденных носителей выросло на 60 029 (днем ранее — на 24 408). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 12 554 596 — почти 21% населения страны. В настоящее время заражены 1 291 793 человека (на 30 178 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,1 миллиона человек (более 81,6% граждан страны).