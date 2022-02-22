Рим, 22 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. С 1 марта 2022 года в Италии начнут делать четвертые прививки от коронавируса, сообщили в комиссариате по вопросам борьбы с эпидемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В первую очередь ревакцинировать будут граждан, чье здоровье в особенной степени под угрозой из-за риска заражения.

По данным на22 февраля, в Италии умерли153 512человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на322(днем ранее — на201). Число подтвержденных носителей выросло на60 029(днем ранее — на24 408). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет12 554 596 — почти 21% населения страны. В настоящее время заражены1 291 793человека (на30 178 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,1 миллионачеловек (более 81,6% граждан страны).