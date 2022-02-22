Париж, , 21:21 — REGNUM Встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которая должна была состояться 25 февраля в Париже, не будет, сообщил 22 февраля журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан (сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference

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Отметив, что встреча с Лавровым была запланирована на 25 февраля, Ле Дриан сказал, что теперь — нет, её не будет. Причина — во внешнеполитических шагах России.

Добавим, что это заявление сделано на фоне признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

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