Скопье, 22 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Северной Македонии 22 февраля в результате обследования 3506 образцов выявили 848 новых носителей коронавируса. Также в стране зарегистрировали 1369 случай выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

(сс) Rašo Памятник Александру Македонскому в Скопье

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По последним данным, за сутки в стране скончались 11 пациентов с COVID-19, в этот же день было зарегистрировано 11 произошедших ранее летальных исходов. Днем ранее число летальных исходов составило 22.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 294 407 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8937,279 695 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 5775 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.