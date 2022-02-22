Приштина, , 21:23 — REGNUM В Косово 22 февраля в результате исследования 1626 образцов выявил 158 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 644 человека, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово Arbenllapashtica

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 224 205 случаев заражения, 218 909 пациентов излечились, 3102 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 3396. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 813 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 808 724 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 96 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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