Москва, , 20:57 — REGNUM Нынешнее украинское руководство отказалось от обязательств, взятых Киевом ранее, оно так может поступить с любым соглашением, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметив, что украинский президент Владимир Зеленский «предал анафеме своего предшественника», Путин заявил, что на него нельзя рассчитывать:

«Ему не нравятся Минские соглашения! Так же можно было дезавуировать и соглашения, о которых я сказал, возможные соглашения, о которых я только что сказал (о НАТО, Донбассе, Крыме, западных вооружения — прим. ИА REGNUM), если бы они были приняты действующим руководством. Он бы просто уехал куда-нибудь жить — в Вашингтон, в Париж или, не знаю, в Берлин, — и всё. А мы остались бы здесь с вооружённой до зубов антироссией».

Президент добавил, что это «абсолютно неприемлемо, особенно сейчас, когда действующее руководство Украины заявило о своих атомных амбициях».

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