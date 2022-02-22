Москва, 22 февраля 2022, 20:57 — REGNUM Нынешнее украинское руководство отказалось от обязательств, взятых Киевом ранее, оно так может поступить с любым соглашением, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.
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Отметив, что украинский президент Владимир Зеленский «предал анафеме своего предшественника», Путин заявил, что на него нельзя рассчитывать:
Президент добавил, что это «абсолютно неприемлемо, особенно сейчас, когда действующее руководство Украины заявило о своих атомных амбициях».
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