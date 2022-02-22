Вашингтон, 22 февраля, 2022, 20:57 — ИА Регнум. США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам, «если она продолжит наступление на Украину», сообщает 22 февраля Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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По информации агентства, администрация президента США Джо Байдена готова ограничить России доступ к широкому ассортименту товаров, включая высокотехнологичные, «от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолётов».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕЕС сообщил, что все страны объединения единогласно договорились о введении нового пакета санкций, который «сильно ударит по России».

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